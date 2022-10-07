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Flaş Flaş... Saadet Partisi'nden Bakan Nureddin Nebati değişecek iddiası

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arıkan Bakan Nebati'nin görevinden ayrılacağını söyledi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:24
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Flaş Flaş... Saadet Partisi'nden Bakan Nureddin Nebati değişecek iddiası

Flaş Flaş... Saadet Partisi'nden Bakan Nureddin Nebati değişecek iddiası
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Tv42 ekranlarında yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, gazeteci Mücahit Enes Turbil’in sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamaların yapıldığı programda çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 

Saadet Partili Arıkan, programda ekonomiye dair açıklamalarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin görevi bırakmak durumunda kalacağını öne sürdü. 

ARIKAN: İNSANLAR BAKAN NEBATİ’NİN SÖZÜNE İTİBAR ETMİYOR

Partilerin içişlerine girmeyi doğru bulmadığını söyleyen Arıkan “Bakan Nebati’nin değişeceği kanaatindeyim. İnsanlar hiçbir sözüne itibar etmiyor. Direkt vatandaşla temas eden bir bakan olduğu için ve gidişatla alakalı sıkıntılarda olduğu için öyle bir kanaat bende var.” diye konuştu.

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Lütfen kalsın..
7.10.2022 14:31
Tek eğlencemiz den mahrum etmeyin..melihlede eğleniyorduk.  
 
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