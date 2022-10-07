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Bakan Nebati vallahi billahi de böyle dedi: AKP enflasyonu başarılı yönetiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, “AKP enflasyonu başarılı yönetiyor” dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:52
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AKP'nin enflasyonu başarılı yönettiğini açıkladı

Bakan Nebati vallahi billahi de böyle dedi: AKP enflasyonu başarılı yönetiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine atıfta bulunan Bakan Nebati, "AKP, enflasyon alanını yönetmeyi başarmıştır" dedi.

Nebati açıklamasında, Türkiye AKP öncesi dönemde yüksek enflasyon ve siyasi istikrarsızlıkların birbirini beslediğini dile getirerek "Türkiye derin bir bunalım içindeydi. AKP, geçmiş hükümetlerin hiçbirinin yapamadığını başarıp, 21. yüzyılın ilk çeyreğini ve özellikle enflasyon alanını yönetmeyi başarmıştır." dedi.

Bakan Nebati konuşmasnıın devamında, "1994-2002 arasında ortalama enflasyon yüzde 73’tü. 2002’den bu zamana kadar yüzde 13. Şimdi, kalan 20 yıl içinde enflasyonun ortalamasını yüzde 13’e getirdiysek, enflasyonun bu seviyede kalmasını engelleyecek yumuşak bir geçiş yapacağız ve özellikle aralıktaki baz etkisinin de yardımıyla enflasyonun bu ortalamalara doğru inmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu açıklamasının ardından ise 1994-2002 yılları arasındaki enflasyonun 2022'deki enflasyona nazaran daha düşük olduğu ön plana çıktı.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon 80.21 Ağustos ayı enflasyonu 1.46 çıktı. Üretici fiyat endeksi yüzde 143.75 artarken aylık bazda yüzde 2.41 artış gösterdi. ENAG'ın açıkladığı yıllık enflasyonu ile TÜiK'in verdiği enflasyon 101.16 fark oluştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2022, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu

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Hamit Seki
7.10.2022 14:34
Başarmak izafi bir kavramdır. Bir ülkeyi ve halkını yoksullaştırma ve bir zümreyi zenginleştirme amacı olan iktidar bunu başarırsa başarılı demektir. Gözlerindeki ışık onlar için yanar  
 
.yalçın vatansever.
7.10.2022 14:33
SAYIN BAKAN ,şaka gibi dünyanın neresinde yüzde ikiyüz yüzde üçyüz eflasyon var.Sayın nebati türk halkı sizin bu açıklamalarınaza gülüyor.TÜİK ,in herşeyi yalan SOFRAMIZDAKİ ekmeğimizi çaldı.  
 
Cemil
7.10.2022 14:26
Ağam bu Hangi ülkenin enflasyonundan bahsediyor anlayan varmı?  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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