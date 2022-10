AKP grup toplantısında ilgiç not. Bakan Varank Nebati'yle bakın nasıl dalga geçti

Bakan Nebati katıldıığı bir toplantıda "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandığından bu yana pek çok platformda kendisinden söz ettirdi.

AKP Grup Toplantısı'nda ekrana yansıyan anlar Bakan Nebati'nin açıklamalarının parti içerisinde de ses getirdiğini gösterdi. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Nebati'nin konuşmasında kullandığı cümleye atıfta bulunarak bir not yazdı. Varank'ın Nebati'ye ilettiği not sonrası iki bakan arasında gülüşmeler yaşandı. Ardından Bakan Nebati de bir not yazdı ve Bakan Varank okuduğu notu cebine koydu.

İŞTE NOTTA YAZAN MESAJ

Fox Ana Haber'de yer alan habere göre AKP Grup Toplantısı'nda da bakanlar arasında gündem Bakan Nebati'nin konuşmasıydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Nebati'ye "Epistemolojik duruşunuz var" yazılı bir not iletti. Notu okuyan Bakan Nebati, Varank'a bir cevap yazdı. Notu okuyan Varank, Bakan Nebati'nin gönderdiği kağıdı cebine koydu. O anlar bakanlar arasında gülüşmelere neden oldu.

AKP Grup Toplantısı'nın ardından gazeteciler Bakan Nebati'ye konuşmasında kullandığı cümlelerle ilgili soru sordu. "Bir açıklama yapmak ister misiniz? Heterodoks, epistemolojik..." sorusunun ardından bir an duraksayan Bakan Nebati, "Hayır, nöroklasik şeyler vardı. Bu nero iktisadi ile ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Ne yapayım? Nöro iktisat diye bir şey yok diyorlarsa ben ne yapayım?" cevabını verdi.