5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Nebati metro için aylardır beklenen kredi onayının geçen hafta imzalandığını söyledi. Ekrem İmamoğlu böyle yanıt v

Bakan Nebati metro için aylardır beklenen kredi onayının geçen hafta imzalandığını söyledi. Ekrem İmamoğlu böyle yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatı için aylardır beklenen kredi onayının geçen hafta imzalandığını söyleyen Bakan Nebati'ye önce teşekkür sonra sitem etti.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 22:48
Takip Et

Bakan Nureddin Nebati Ataşehir Göztepe metrosu için aylardır beklenen kredi onayının geçen hafta imzalandığını söyledi. Ekrem İmamoğlu böyle yanıt verdi

Bakan Nebati metro için aylardır beklenen kredi onayının geçen hafta imzalandığını söyledi. Ekrem İmamoğlu böyle yanıt verdi
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Ataşehir Göztepe Metrosu için bulunan krediyi aylardır imzalamadığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti.

Bakan Nebati İmamoğlu'na yanıt vererek, Dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" ifadelerini kullandı.

Bakanın bu sözlerini alıntılayan İmamoğlu, "Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız" diye cevapladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
3
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
5
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
6
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
7
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi
﻿Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi
﻿Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi
﻿İspanya'da Franco dönemi yasadışı ilan edildi
﻿İspanya'da Franco dönemi yasadışı ilan edildi
﻿İspanya'da Franco dönemi yasadışı ilan edildi
﻿Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
﻿Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
﻿Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
﻿Mansur Yavaş duyurdu. Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyoruz
﻿Mansur Yavaş duyurdu. Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyoruz
﻿Mansur Yavaş duyurdu. Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.