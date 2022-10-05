Bakan Nebati metro için aylardır beklenen kredi onayının geçen hafta imzalandığını söyledi. Ekrem İmamoğlu böyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Ataşehir Göztepe Metrosu için bulunan krediyi aylardır imzalamadığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti.

Bakan Nebati İmamoğlu'na yanıt vererek, Dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" ifadelerini kullandı.

Bakanın bu sözlerini alıntılayan İmamoğlu, "Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız" diye cevapladı.