Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Nebati'ye anlayacağı dilden çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye "anlayacağı dilden" seslendi.

Göztepe Metrosu için kredi bulduklarını ancak Bakan’ın imzasını beklediklerini söyleyen İmamoğlu, Bakan Nebati’ye son dönemde gündemden düşmeyen cümleleri üzerinden çağrıda bulundu.

İmamoğlu, “Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan” ifadelerini kullandı.

“Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor” diyen İmamoğlu, İstanbul'un kalbine Finans Merkezi yapıldığını ama metrosunun olmadığını belirterek, “zarar, ziyan, yazık, günah” yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, bugün İSKİ Kadıköy Atık Su ve Yağmur Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni’ndeki konuşmasında da bu konuya değinmişti. “Acaba farklı düzlemlerde mi yaşıyoruz diye, özellikle son kurduğu cümlelerden sonra düşünmeye başladım” diyen İmamoğlu, şunları dile getirmişti:

“Arkadaşlarıma, onun anlayacağı literatürden cümleleri bana hazırlamalarını istedim. Ve bir dahaki konuşmamda, o ‘heterodoks’ ve benzeri kelimeleri içine katarak, kendisine İstanbul'dan mesaj vermeyi düşünüyorum. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nın bize, ‘Paranız hazır’ diye sunduğu bir krediyi… Sadece imza… Teminat değiller. Yani bize kefil dahi olmuyorlar. Sadece bir imzayı esirgemenin anlamını, ben, bir türlü bulamıyorum. Biz bunu her halükarda yaparız. Bakın; kredisi yok diye durdurulan Bostancı-Dudullu hattını tıkır tıkır yaptık. Bu yıl sonunda açıyoruz. Bostancı'dan Dudullu'ya, 14 kilometre. Olağanüstü bir metro hattını, yine Kadıköy sınırlarında, Kadıköylülerle buluşturuyoruz. Dolayısıyla, ne yaparlarsa yapsınlar işimize ve yolumuza devam edeceğiz.”