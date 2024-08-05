Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

ENAG ENFALSYONU YÜZDE 100,88 OLARAK DUYURMUŞTU

TÜİK’ten önce bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG enflasyon rakamlarını açıklamıştı. ENAG’ın verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,91 oranında artarken yıllık enflasyon ise yüzde 100,88 oranında gerçekleşti.

ENAG’ın verilerine göre, temmuz ayında en fazla artış yüzde 18,13 konut fiyatlarında oldu. Konutu ise yüzde 11,17 ile ev eşyası ve yüzde 10,58 ile giyim ve ayakkabı izledi.