Flaş iddia... Fahrettin Koca eşyalarını toplayıp makamından ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş iddia... Fahrettin Koca eşyalarını toplayıp makamından ayrıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşyalarını toplayıp makamından ayrıldığı iddiası gözleri Resmi Gazete'ye çevirdi. Öte yandan Erdoğan'ın Koca'ya söylediği son söz de ortaya çıktı.

Gazeteci Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde açıklayabileceğini iddia etti.

Aydemir, konuyla ilgili önümüzdeki iki gün boyunca Resmi Gazete’nin takip edilmesini de önerdi.

"SAĞLIK BAKANI KOCA, EŞYALARINI TOPLAYIP BAKANLIK'TAKİ MAKAMINDAN AYRILDI"

Aydemir, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda,

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…” İfadelerini kullandı.

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"SENİ GÖREVDEN ALACAĞIM"

Öte yandan Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AKP'nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dediğini ve yaşanan olay sonrası Fahrettin Koca'nın istifasını sunduğunu iddia etti.

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Gazeteci Bülent Aydemir'in aksine ise Oda TV'de yer alan habere göre istifa etmesi beklenen bakan sayısı üç. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın da istifa edeceği iddia edildi.

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