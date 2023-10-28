Flaş iddia: Sinan Oğan servetine servet kattı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA ittifakının ortak Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ATA ittifakıyla ters düşerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti.

1 MİLYON DOLARLIK EV SATIN ALDI İDDİASI!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasından sonra Sinan Oğan’ın 6 milyonluk Mercedes ve 30 milyonluk malikanenin ardından yeni gayrimenkuller de satın aldığı öne sürüldü. 30 milyon değerinde arazi alan Oğan’ın 1 milyon dolarlık bir ev daha satın aldığı iddia edildi.

Veryansın Tv’de Haftadan Kalanlar programında Serkan Öz ile birlikte konuşan gazeteci Eray Çelebi, Yaman’ın sorduğu parselleri Sinan Oğan’ın satın aldığını iddia etti.

ARAZİ HENÜZ İMARA AÇILMAMIŞ

1022 numaralı parseldeki gayrimenkulun 30 milyonluk malikane olduğunu belirten Çelebi, 613 numaralı diğer parseldeki gayrimenkulün de değerinin yine yaklaşık 30 milyon TL civarında olduğunu ve yeni satın alındığını söyledi. Çelebi, söz konusu arazinin henüz imara açılmadığını belirtti.