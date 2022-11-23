'Messi insanlık tarihinin en iyisi ama Maradona insan değildi'

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularında Maradona'nın oğlu Diego Armando Maradona Sinagra, Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesiyle yıkıldı.

Marca Gazetesine konuşan oğul Maradona

"Bu mağlubiyet beni mahvetti. Tüm bunların gerçekten olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Suudi Arabistan'a kaybetmek çılgınlık. Bizimkiler çok korkmuşlar. Futbol böyle bir şey" dedi.



Sinagra Messi'nin babasıyla karşılaştırılması ile ilgili bir soruya da,

"Messi insanlık tarihinin en iyisi, onu çok takdir ediyorum ama babam insan değildi, fark bu" diye cevap verdi.