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  • Dalgalar evin kapısına dayandı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

Dalgalar evin kapısına dayandı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

Kasırga felaketinin ardından Florida'dan tüyler ürperten görüntüler gelmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 12:57
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Florida'da korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Dalgalar evin kapısına dayandı

Dalgalar evin kapısına dayandı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
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Ian Kasırgası ABD anakarasını vururken, en fazla etkilenen Florida eyaletinden tüyler ürperten görüntüler gelmeye devam ediyor. Felaket bölgesinden gelen görüntüler kasırganın yarattığı yıkımı gözler önüne serdi.

Ian'ın ABD tarihin en güçlü kasırgası olduğu düşünülürken, Rüzgarın saatteki hızının 241 km'ye çıktığı, 5.5 metre büyüklüğünde dalgaların meydana geldiği belirtildi. Florida'da milyonlarca kişi için tahliye çalışmaları başlatıldı.

225 km'lik alanda etkili olan kategori 4 seviyesindeki kasırga sonrası, 42 bin asker, 7 bin ulusal muhafız, 179 hava aracı ve çok sayıda su üstü aracı kurtarma çalışmalarına katıldı. Paylaşılan videoda ise, sahil güvenlik helikopterinin bir mahallede sular içinde kalan insanlara nasıl ulaştığı görüntülendi.
 

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