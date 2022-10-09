Kasırganın özeti bu videoda. Geçtiği her yeri yerle bir etti

ABD'nin Florida eyaletini Ian Kasırgası vurdu. Kategori 4 seviyesine ulaşan kasırga, sel ve yıkımlara neden oldu. Eyalette yaklaşık 1,9 milyon kişi elektriksiz kalırken, yetkililer durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada son verilere göre; hayatını kaybedenlerin sayısının 106 kişiye ulaştığı bildirildi.

ABD'nin güney kıyılarına 28 Eylül'de kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurdu.

Ardından Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan kasırga, buralarda tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nın olumsuz etkilerinin olduğu görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kasırga, vurduğu evleri sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti ve büyük maddi hasara yol açtı. Yüzlerce kişi kasırga nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Ian Kasırgası’nın yeni görüntüsü insanlara adeta kabus yaşattı.