Ford Focus otomobil fiyatları açıklandı. İşte 2023 zamlı liste

Otomotiv sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Çip krizi, döviz kurunda yaşanan sorunlar nedeniyle otomobil fiyatları uçtu.

Otomobil markaları tek tek zamlı fiyatlarını duyururken Ford Focus da fiyatlarını paylaştı.

İşte fiyat listesi:

ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Ford Focus, daha önce Trend X ve Titanium olmak üzere iki donanım paketi ile sürücü karşısına çıkıyordu. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen pakette trafik levhası tanıma, adaptif hız kontrol, aktif park asistanı, geri görüş kamerası gibi güvenlik özelliklerinin büyük bir kısmı mevcut değil.

Otomobilde 1.5L Ti-VCT 123PS, 1.5L EcoBlue 120PS, 1.5L Ecoblue 115PS ve 1.0L mHEV EcoBoost 125PS motor seçenekleri mevcut. Bunun dışında kullanıcıların tercih edebileceği benzinli, dizel ve dizel-hibrit opsiyonları mevcut.