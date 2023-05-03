Fiyatlar artacak telaşı otomotiv satışında yeni rekor getirdi

Otomotiv satışlarında aylık rekorlar nisan ayında da devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları nisanda yüzde 62,7 artışla 97 bin 679 adete tırmandı ve nisan ayları bazında en yüksek satış adedine ulaşıldı.

Fiyatlar artacak telaşı otomotiv satışında yeni rekor getirdi

Reuters’ın haberine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları nisan ayında yüzde 62,7 artışla 97 bin 679 adete tırmandı.

Yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin otomobili bir yatırım aracı olarak görmesi araç talebini canlı tutarken, tedarik zinciri kaynaklı araç bulunurluğu sorununun azalması yılbaşından bu yana satışların yükselmesini sağladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, satışlar en az 2012’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333 bin 650 adede çıktı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA EN YÜKSEK AYLIK SEVİYE

Otomobil pazarı nisanda yüzde 69.9 artışla 77 bin 398 adete, hafif ticari araç pazarı yüzde 40.1 artışla 20 bin 281 adete çıktı.

Elektrikli otomobil satışları, giderek daha fazla markanın elektrikli modellerini yurt içine getirmesiyle nisan ayında 2 bin 857 adete yükselerek şu ana kadarki en yüksek aylık seviyesine tırmandı.

Elektrikli araçlar, toplam otomobil satışlarının yüzde 3.7’sini oluşturdu.

İlgili Haberler
Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları belli oldu. En ucuz fiyat ne kadar?
Renault Taliant’ın zamlı fiyatları açıklandı. Otomobil sektörü uçuyor
Ford Focus otomobil fiyatları açıklandı. İşte 2023 zamlı liste
Öne Çıkanlar
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
ABD'nin en iyi kardiyoloğu 'by-pass' dedi. Türk hekim böyle tedavi etti Sağlık
ABD'nin en iyi kardiyoloğu 'by-pass' dedi. Türk hekim böyle tedavi etti
Konya'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti Güncel
Konya'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
İran'dan getirilen 1,5 milyon liralık saç ele geçirildi Güncel
İran'dan getirilen 1,5 milyon liralık saç ele geçirildi
'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi' deyince öldürüldü Güncel
'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi' deyince öldürüldü
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 47 yıl hapis istemi Güncel
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 47 yıl hapis istemi
Akit binasındaki skandal ortaya çıktı: Yangına sebep olan kiracı imalathane ruhsatsız çalışıyormuş Güncel
Akit binasındaki skandal ortaya çıktı: Yangına sebep olan kiracı imalathane ruhsatsız çalışıyormuş
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı