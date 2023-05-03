Fiyatlar artacak telaşı otomotiv satışında yeni rekor getirdi

Reuters’ın haberine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları nisan ayında yüzde 62,7 artışla 97 bin 679 adete tırmandı.

Yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin otomobili bir yatırım aracı olarak görmesi araç talebini canlı tutarken, tedarik zinciri kaynaklı araç bulunurluğu sorununun azalması yılbaşından bu yana satışların yükselmesini sağladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, satışlar en az 2012’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333 bin 650 adede çıktı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA EN YÜKSEK AYLIK SEVİYE

Otomobil pazarı nisanda yüzde 69.9 artışla 77 bin 398 adete, hafif ticari araç pazarı yüzde 40.1 artışla 20 bin 281 adete çıktı.

Elektrikli otomobil satışları, giderek daha fazla markanın elektrikli modellerini yurt içine getirmesiyle nisan ayında 2 bin 857 adete yükselerek şu ana kadarki en yüksek aylık seviyesine tırmandı.

Elektrikli araçlar, toplam otomobil satışlarının yüzde 3.7’sini oluşturdu.