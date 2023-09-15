Formula 1 pistine yarış sırasında giren bukalemunu Alonso ezdi geçti

Formula 1'de sezonun 16. yarışı 4,94 kilometrelik Singapur pistinde düzenleniyor.
Pazar günü TSİ: 15.00'te koşulacak Singapur Grand Prix'si için bugün düzenlenen 1. antrenman turunda facianın kıyısından dönüldü.
2 kez Dünya Şampiyonu olan Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso saatte 250 km hızla gittiği esnada pistin içine bukalemun girdi.
Renk değiştirmiş olan Bukalemunu fark edemeyen İspanyol pilot bukalemunu ezdi.
Çarpışma sonrası direksiyonun kontrolünü korumayı başaran Alonso kaza yapmaktan zor kurtuldu.