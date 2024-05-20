Schumacher iflasın eşiğinde

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Schumacher iflasın eşiğinde
Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in 10 yıllık süren tedavisinin maliyeti aileyi zora soktu.

Schumacher ailesi tedavi için her yıl 7 milyon dolar (yaklaşık 224 milyon lira) harcıyor.

Aile, bu yüksek tedavi giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor ve bu nedenle Schumacher'in kişisel eşyalarını satmak zorunda kaldı.

Dünyaca ünlü pilot Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde geçirdiği bir kayak kazası sonucu ciddi bir beyin hasarı aldı ve o günden beri sürekli özel bakıma ihtiyaç duyuyor.

Reuters'a göre, Schumacher'in eşi Corinna, tedavi masraflarını karşılamak amacıyla bugüne kadar birçok değerli varlığını sattı.

Yıllık masraf 7 milyon dolar

Aile, Norveç'teki bir evi, İsviçre Gland'da bir malikaneyi ve bir özel jeti elden çıkardı.

En son olarak, Schumacher'in saat koleksiyonu İsviçre'de bir müzayedede satışa çıkarıldı ve sekiz adet saat toplamda 4 milyon 400 bin dolara (yaklaşık 140 milyon 800 bin lira) satıldı.

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