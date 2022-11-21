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Macron kadından tokat yedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a protestocu kadından öyle bir tokat yedi ki neye uğradığını şaşırdı. Ekonomik kriz nedeniyle hedefe oturtulan Macron'a, kadın protestocu tokat attı, korumalar kadını gözaltına aldı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 08:54
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kadından tokat yedi neye uğradığın şaşırdı

Macron kadından tokat yedi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kadın protestocudan tokat yedi, işte bu tokat kameralarca saniye saniye görüntülendi. Ekonomik kriz nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı. Kadın protestoculardan birisi Macron'a tokat attı. Protestocu kadını Macron'un korumaları etkisiz hale getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kadın protestocuların hiç beklemediği bir tepkisiyle karşılaştı. Hükümetin politikaları ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tepkilerin odağındaki Macron saldırıya uğradı.

KADIN PROTESTOCU MACRON'A TOKATI PATLATTI

Kadın protestoculardan birisi Macron'a tokat attı. Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken, tokat atan kadına da anında müdahale ettiler. Tokatçı kadın korumalar tarafından gözaltına alındı. 

BU İLK PROTESTO DEĞİL

Fransa Cumhurbaşkanı daha önce protestoların hedefi olmuştu. Macron, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğinde Macron'a domates fırlatılmıştı. Benin Dışişleri Bakanı Aurelien A. Agbenonci'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dokunduğu omuzunu eliyle temizlemesi de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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