Kopyacı Miçotakis'in Macron’un kağıdına baktığı anlar gündem oldu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis savaş uçağı aldığı Fransa'yı ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Elysee Sarayı önünde habercilerin karşısına çıktı. Macron konuşmaya başladı. İşte o anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu. Başbakan Miçotakis ziyareti çerçevesinde başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi. Macron'un konuşma yaptığı sırada Miçotakis'in sıklıkla Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı görüldü.