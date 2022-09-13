13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kopyacı Miçotakis'in Macron’un kağıdına baktığı anlar gündem oldu

Kopyacı Miçotakis'in Macron’un kağıdına baktığı anlar gündem oldu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basın toplantısı ilginç bir ana sahne oldu. Macron konuşma yaparken, Yunan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı'nın önündeki kağıttan gözünü ayıramadı. O anlar gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 17:48
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 21:31
Takip Et

Fransa'yı ziyaret eden Miçotakis, Macron konuşma yaparken, kopya çeken bir öğrenci gibiydi. Macron'un kağıdından gözünü ayıramadı

Kopyacı Miçotakis'in Macron’un kağıdına baktığı anlar gündem oldu
+
Aa
-

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis savaş uçağı aldığı Fransa'yı ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis  Elysee Sarayı önünde habercilerin karşısına çıktı. Macron konuşmaya başladı. İşte o anlar  ilginç görüntülere sahne oldu.

Basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu. Başbakan Miçotakis ziyareti çerçevesinde başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi. Macron'un konuşma yaptığı sırada Miçotakis'in sıklıkla Macron'un kağıdına bakmaya çalıştığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
2
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
3
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
4
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
5
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
6
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
7
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿TBMM Başkanı Şentop 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
﻿TBMM Başkanı Şentop 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
﻿TBMM Başkanı Şentop 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
﻿TFF kararı açıkladı. Üç takım PFDK'ya sevk edildi
﻿TFF kararı açıkladı. Üç takım PFDK'ya sevk edildi
﻿TFF kararı açıkladı. Üç takım PFDK'ya sevk edildi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ermenistan saldırısı sonrası şehit düşen Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ermenistan saldırısı sonrası şehit düşen Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ermenistan saldırısı sonrası şehit düşen Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.