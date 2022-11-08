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Macron’dan Türkiye’ye küstah suçlama: Afrika’da bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 02:31
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Macron’dan Türkiye’ye küstah suçlama: Afrika’da bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar

Macron’dan Türkiye’ye küstah suçlama: Afrika’da bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar
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Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Macron, ülkesinin Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için, "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.

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