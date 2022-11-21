Erdoğan ve Macron'un beden dilleri kameralara böyle yansıdı. Görüntüler G20 Liderler Zirvesi'nden

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. 15 Kasım'da düzenlenen zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ayaküstü gerçekleştirdiği görüşmede beden dilleri dikkat çekti.
ÖNCE ELİNİ CEBİNE ATTI
Görüşme esnasında Erdoğan'ın Macron'un omzundan tuttuğu Macron'un da buna karşılık vermeye çalıştığı görüldü.
Görüntülerde Erdoğan'ın, elini Macron'un omzuna koyduğu görülüyor. Bunun karşılığında Macron önce elini cebine atıyor, Erdoğan'ın eli inmeyince Fransa Cumhurbaşkanı çözüm olarak kendisi de Erdoğan'ın omzuna elini koymakta buluyor.
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