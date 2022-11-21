21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan ve Macron'un beden dilleri kameralara böyle yansıdı. Görüntüler G20 Liderler Zirvesi'nden

Erdoğan ve Macron'un beden dilleri kameralara böyle yansıdı. Görüntüler G20 Liderler Zirvesi'nden

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona ermiş olsa da buradan servis edilen görüntüler dikkat çekmeye devam ediyor. Zirveden kaydedilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un beden dilleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 00:15
Takip Et

Liderler Zirvesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron videosu dikkat çekti

Erdoğan ve Macron'un beden dilleri kameralara böyle yansıdı. Görüntüler G20 Liderler Zirvesi'nden
+
Aa
-

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. 15 Kasım'da düzenlenen zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ayaküstü gerçekleştirdiği görüşmede beden dilleri dikkat çekti.

ÖNCE ELİNİ CEBİNE ATTI

Görüşme esnasında Erdoğan'ın Macron'un omzundan tuttuğu Macron'un da buna karşılık vermeye çalıştığı görüldü. 

Görüntülerde Erdoğan'ın, elini Macron'un omzuna koyduğu görülüyor. Bunun karşılığında Macron önce elini cebine atıyor, Erdoğan'ın eli inmeyince Fransa Cumhurbaşkanı çözüm olarak kendisi de Erdoğan'ın omzuna elini koymakta buluyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
2
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
3
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu
5
﻿Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu
﻿Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Terör hedefleri böyle vuruldu: Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatından ilk görüntüler
7
﻿Terör hedefleri böyle vuruldu: Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatından ilk görüntüler
﻿Terör hedefleri böyle vuruldu: Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatından ilk görüntüler
﻿Valilikten 15 günlük kısıtlama kararı
﻿Valilikten 15 günlük kısıtlama kararı
﻿Valilikten 15 günlük kısıtlama kararı
﻿D-100 karayolunda 'şüpheli çanta' alarmı
﻿D-100 karayolunda 'şüpheli çanta' alarmı
﻿D-100 karayolunda 'şüpheli çanta' alarmı
﻿MSB "Pençe-Kılıç" operasyonu görüntülerini paylaştı
﻿MSB
﻿MSB "Pençe-Kılıç" operasyonu görüntülerini paylaştı
﻿Ukrayna'dan Rus ordusuna 45 bin ceza davası
﻿Ukrayna'dan Rus ordusuna 45 bin ceza davası
﻿Ukrayna'dan Rus ordusuna 45 bin ceza davası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.