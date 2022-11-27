Macron Katar'a sahip çıktı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın doğru yolda olduğunu söyledi.

Macron, “İlk kez bir Arap ülkesinde düzenlenen bu Futbol Dünya Kupası, somut değişimlerin başladığının bir işareti. Katar bu yöne doğru gidiyor" dedi.

Fransız cumhurbaşkanı, Danimarka maçı sırasında bir tweet atarak, "Devam. Bizim desteğimize güvenebilirler" diye yazdı.

İşte o paylaşım;