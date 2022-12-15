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Fas rüyasını bitiren Deschamps: Son bir adım kaldı

Fas'ı yenerek Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi olan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps'tan iddialı açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:28
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Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan flaş çıkış

Fas rüyasını bitiren Deschamps: Son bir adım kaldı
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Fransa, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fas'ı 2-0'la devirdi ve finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada; "Maça istediğimiz gibi başladık ve golü de bulduk." dedi.
"Muani'nin golüyle de final bizim oldu." diyen Deschamps, "Fas çok kaliteli bir takım. Buraya kadar gelmelerinin tesadüf olmadığını gösterdiler. İkinci yarının başlamasıyla birlikte bizi oldukça zorladılar. Bazı pozisyonlarda da şans yanımızdaydı. İkinci yarıda oyunu çok kontrol edemesek de finali hak ettik. Artık son bir adım kaldı. Şimdi bu zaferi kutlayacağız ve sonra Arjantin maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.


Fransız teknik adam, "Önümüzde üç gün var. Pazar günü de Arjantin karşısında kupayı almak istiyoruz." dedi.

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