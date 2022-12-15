Fas tarihine geçen Regragui af diledi

Walid Regragui şunları söyledi: "Her şeyimizi verdik, en önemlisi de bu. Oyuncularım son dakikaya kadar savaştı. Eğer bu maçla ilgili bir pişmanlığım varsa, o da golü erken yememiz. İkinci yarıda daha akıllı oynadık. Daha az top verdik ve onlara sorun çıkardık. Birçok fırsat bulduk ama son 30 metrede kararlı değildik.

DUYGUSAL ANLAR

Bir gol atarak maça ortak olmak için çabaladık. Ancak yetenekli oyuncuları sayesinde her an cezalandırılabileceğimizi biliyorduk ve ikinci golde de öyle oldu. Gol atabilirdik ama olmadı. Faslılar bizi affetsin. Finale çıkmak istiyorduk. İnşallah bir dahaki sefere."