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Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu ortak gensoru önergesi reddedildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:52
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Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi
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Fransa'da Ulusal Meclis'teki Genel Kurulda 5 muhalif siyasi grubun, emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu ortak gensoru önergesi görüşüldü.

Kabulü için salt çoğunluk (287 oy) gereken önerge reddedildi. Gensorunun kabulü için 9 oy eksik kaldı.

Öte yandan, iktidar partisi Rönesans'ın milletvekillerinin bir kısmının genel kurula katılmaması dikkati çekti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, kurulda oylamadan önce yaptığı konuşmada, emeklilik reformu görüşmelerinin Parlamentoda 175 saat sürdüğüne değindi. Borne, geniş muhalefet ittifakı Nupes'i, Parlamentonun rolünü hiçe saymakla suçladı.

Fransa'da bağımsız milletvekillerinden oluşan LİOT grubu milletvekili Charles De Courson, oylamadan önce yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'te emeklilik reformuna ilişkin tasarıyla ilgili hiç oylama yapılmadığını söyledi.

Courson, gensoru önergesi reddedildiği taktirde emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarına işaret etti.

İktidar partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili Aurore Berge, muhalefetin hükümete karşı sunduğu önergeleriyle ülkeyi durdurmayı amaçladığı değerlendirmesini yaptı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, her 3 Fransızdan 2'sinin bu gensorunun kabul edilmesini istediğini söyleyerek, "Hiçbir Cumhurbaşkanı ve bakanları, yönettikleri ülkenin iç barışını bu kadar kasten tehdit etmemişti." dedi.

"BİRÇOK (KİŞİ) İÇİN HÜKÜMETİNİZ ZATEN ÖLDÜ"

Panot, hükümete hitaben "Önergenin sonucu ne olursa olsun, kaybettiniz. Birçok (kişi) için hükümetiniz zaten öldü." ifadelerini kullandı.

Fransa Başbakanı Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Ertesi gün muhalefet hükümete karşı 2 gensoru önergesini meclise sunmuştu.

Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Mecliste kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu.

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