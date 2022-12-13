Altı yıl önceki saldırıyla ilgili mahkeme kararını verdi

NY Times’ın haberine göre, mahkeme, Nice saldırısının hazırlanmasına yardım etmekten suçlu bulunan 8 kişiye, 2 ile 18 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi.
Fransa'da 2016'da bir kişi 14 Temmuz gecesi Fransa Milli Günü kutlamaları sırasında terör saldırısı gerçekleştirmişti.
Saldırgan, sahilde havai fişek gösterisini izleyenlerin üzerine yaklaşık iki kilometre boyunca kamyon sürmüş, 86 kişinin ölümüne, yüzden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. (AA)
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