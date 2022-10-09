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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği’ne davet etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Birliği’ne davet ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron, davet sonrası ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:58
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği’ne davet etmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği’ne davet etmişti
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CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin Macron'la Prag'da görüştü. Morin yaptığı açıklamada, "Bu tür liderler zirveleri bize liderlerle doğrudan konuşma şansı veriyor. Ben de çok kısa da olsa Macron ile bunu konuşma şansı yakaladım." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Dün ve önceki gün 2 büyük zirve oldu. Dosyalar çok yoğundu. Türkiye dosyası bunlardan birisiydi sadece. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısında Macron'a yaptığı davet karşısında Fransız liderin 'G20 zirvesinden sonra geleyim' önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Ben de bunu Macron'a sordum.

'G-20 zirvesinden sonra geleyim önerisinde bulundunuz, nasıl düşünüyorsunuz' dedim. Macron zamanlama sorunun çok önemli olduğunu belirtti. Şu anda son derece yoğun bir dünya gündemi var. Krizler, zirveler peş peşe geliyor. Bu zamanlamaya dikkat çekti ve 'tek sorun zamanlama sorunu' dedi ve ekledi: 'Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapılabilmesi için ekipler çalışıyor'

Morin, Macron'a ziyaretin yılbaşından önce gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunda Fransız lider ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Olmaması için bir neden yok" dedi.

Morin Prag'da Fransız diplomatlarla da görüşme şansı olduğunu vurgulayarak, "Bize hem Türk diplomatlar hem de Fransız diplomatlar zamanlamanın belirleyici bir rol oynadığını belirtti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Fransız lider Macron'un takviminde bir sorun olmazsa yılbaşı öncesi böyle bir görüşme gerçekleşebilir." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği kısa sohbette, "Macron seni de alalım Türk Birliği'ne" demişti.

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