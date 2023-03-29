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Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın Rennes kentinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:04
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Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, dün saat 22.00 sularında bir kişi Fransa Rennes'deki bir alışveriş merkezi yakınlarında hafif makineli silahla ateş açtı.

Saldırıda 29 ve 35 yaşlarında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Olayla ilgili cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaçan saldırganın arandığı, saldırının uyuşturucu ticaretine ilişkin bir iç hesaplaşma olabileceği belirtildi.

Rennes Valisi Philippe Astruc, kentte bu denli ciddi olaylara nadir rastlandığını ifade etti. (AA)

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