Fransa'dan Fatih Terim'e sürpriz hediye

Ligue 1 ekibi Nice'in teknik direktörlüğünü yapan Francesco Farioli, Fatih Terim'e Fatih Terim'in isminin yer aldığı ve tüm Nice takımının imzaladığı bir formayı hediye olarak yolladı.

Fransa'dan Fatih Terim'e sürpriz hediye

Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırdıktan sonra bu sezon Ligue 1 ekibi Nice ile Fransa'da zirveye oynayan Francesco Farioli, Fatih Terim'e sürpriz bir hediye yolladı.

"TEK BÜYÜK İMPARATOR"
Fatih Terim'in isminin yer aldığı ve tüm Nice takımının imzaladığı bir formayı hediye olarak gönderen Farioli, formaya İtalyanca "tek büyük imparator" notunu düştü.

"UMARIM HAK ETTİĞİNİZ BAŞARIYI YAKALARSINIZ"
Fransa’dan gelen bu hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim İtalyanca verdiği cevapta, "Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Umarım bu sezon hak ettiğiniz başarıyı yakalarsınız" İfadelerini kullandı.

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