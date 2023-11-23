Fatih Terim'in öğrencisinin Seçil Erzan'ı tehdit ettiği ortaya çıktı. Arda ile Emre'nin parasına da el koymuş

Fon skandalında deştikçe yeni şeyler çıkıyor. Seçil Erzan'dan tehditle para alan futbolcuyu İsmail Saymaz açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Terim'in öğrencisinin Seçil Erzan'ı tehdit ettiği ortaya çıktı. Arda ile Emre'nin parasına da el koymuş

Türkiye'nin konuştuğu futbolcuların dolandırıldığı fon davasında her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor.

Bu kez de gazeteci İsmail Saymaz, paraların bir kısmının neredeye gittiğini ortaya çıkardı.

Buna göre eski futbolcu Semih Kaya da fona para yatırmış.

Ancak Kaya bunu tehditle fazlasıyla geri almış.

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Seçil Erzan, Semih Kaya'nın kendisine 3,5 milyon verdiğini, ancak 5.7 milyon dolar geri aldığını ileri sürmüş.

Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ederek para almaya devam ettiğini söylemiş.

Erzan, Semih'e fazladan verdiği parayı Arda ve Emre'den aldığını ileri sürmüş.

Semih Kaya'nın da bu parayla Bodrum'da villa aldığını da belirtmiş.

İsmail Saymaz Sözcü'deki köşe yazısında Arda Turan ile Seçil Erzan'ın konuşmalarını da yayınladı:

İŞTE O GÖRÜŞME:

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