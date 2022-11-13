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Ülke liderlerinden Türkçe mesajlar. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası

Azerbaycan lideri Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin Türkçe taziye mesajları yayımladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 19:56
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İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası Ukrayna ve Azerbaycan liderlerinden Türkçe mesajlar

Ülke liderlerinden Türkçe mesajlar. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yaşanan patlamanın ardından Türkçe taziye mesajı yayımladı.

Aliyev açıklamasında "İstanbul'un merkezinde meydana gelen patlamanın haberi bizi derinden sarsmıştır. Yaşanan trajediyle ilgili olarak size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Zelenski Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sularında kaynağı henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan son bilgilere göre yaşanan patlamada 6 kişi yaşamını yitirirken 53 kişi ise yaralandı.

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