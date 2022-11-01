Putin'den Karabağ'da sessiz işgal. Rus iş birlikçilerine duyurulur:

Khalilova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Azerbaycan içinde ayrılıkçı bir Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kurma peşinde olduğunu aktardı. Bunun, Rusya'nın bütün Kafkasya'yı kontrol etme planının bir parçası olduğunu belirten Kırımlı gazetecinin paylaşımı şöyle:



"Karabağ savaşında nerdeyse boşalan Hankendi, Rus ordusu sayesinde şimdi dolup taşıyor...Putin Valday'da 'Karabağ'ın mensubiyetini' tartışıyor. Bugün de Soçi'de üçlü zirve yapılıyor ama ayrılıkçılar, Laçin ve Zengezur koridoru ile bağlı tek bir cümle edilmiyor.







Rusya'nın Azerbaycan içinde ayrılıkçı bir 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' kurma ve böylelikle bütün Kafkasya'yı kontrol etme politikası işliyor, bu senaryo daha önce Donbas'ta, Osetya'da denendi ama, Putin'ın göz göre göre yaptığı bu sesiz işgale birkaç kişi hariç ses çıkaran yok."







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