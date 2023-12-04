Fred Dzeko'yu öve öve bitiremedi: O bizim liderimiz

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Fred, 4-1'lik Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
Fred Dzeko'yu öve öve bitiremedi: O bizim liderimiz

Sakatlığını atlatıp geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Fred, "Galibiyet için çok mutluyum. İyi oynadık. Geri döndüğüm için de mutluyum. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Zorlu bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Geri döndüğüm için, galip geldiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dzeko'nun performansını överken, "Edin Dzeko çok katkı sağlıyor. Çok kaliteli biri ve liderimiz. Hepimizi destekliyoruz. Hep birlikte çalışmaya edeceğiz. Ona daha fazla pas vermek ve Dzeko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim." dedi.

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