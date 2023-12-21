Fred neden kırmızı kart gördü? Erman Toroğlu Fenerbahçe'deki el bombasını açıkladı

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Fred neden kırmızı kart gördü? Erman Toroğlu Fenerbahçe'deki el bombasını açıkladı
Erman Toroğlu, Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Kayseri'de aldığı galibiyeti değerlendirirken, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Toroğlu, Sabah'taki yazısında "Maç güzel güzel giderken oyuna Mert Hakan giriyor. Ondan sonra maçın da Fenerbahçe'nin de şekli değişiyor. Mert Hakan aynen eskiden olduğu gibi kendi takımını, rakip takımı, seyirciyi ve hakemi sinirlendiriyor, maçın içine ediyor. F.Bahçe'nin en iyi oyuncusunu hem de derbi öncesinde oyundan attırıyor. Bu oyuncuya Fenerbahçe'de nasıl tahammül ediyorlar anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, şöyle devam etti:

"Kahveci de öyleydi ama bu sene o işleri bıraktı, futbol oynamaya başladı. Hem futbolu değişti hem de faydalı olmaya başladı. Bir de Fenerbahçe'de arkada Serdar Aziz var, o da başka bir el bombası. Bazen çok iyi işler yapıyor, bazen de berbat ediyor. Nitekim bu iki isim dün F.Bahçe açısından maça damgasını vurdu. Tabii bu onların iç sorunu. Halledemezlerse başka maçlarda başları ağrır, özellikle İsmail Kartal'ın. F.Bahçe maçında Fred ben küfür etmedim diyor ama bilemeyiz. Küfür etmese de hakem niye atsın. Çünkü ikinci sarıdan değil, direkt kırmızıdan atılıyor."

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