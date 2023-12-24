Icardi'ye Djiku'nun yaptığı hareket penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı

Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışmalı kararlarını tek tek anlattı.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda pozisyonlara şu değerlendirmeleri yaptı:

- 12. dakikada Barış Alper-Osayi mücadelesi. Osayi sarı kart gördü. Doğru mu?

Fenerbahçeli oyuncu topa müdahele etmeden önce rakibe ayağı geliyor. Verse de olur, vermese bir şey diyemezsin. Ama aynı pozisyon ikinci kez olsa penaltı verir misin? İkinci sarı karttan atar mısın? Ama hakem korktu maçtan. O zaman bu pozisyonların hepsinde kart göstereceksin. Gerekirse atacaksın. O zaman da riske girersin. Bu kadar top oynamak istemeyen, bu kadar rakibi bozmak isteyen iki teknik direktörü ve futbolcularına karşı hakemin bugünkü yönetimini beğendim.

- 22. dakikada Djiku'nun Icardi'ye müdahalesi penaltı mı?

Sol eli şöyle geliyor. Sol eli de. Bu görüntü bana bir şey vermiyor. En son bir hareketi var ama. Bu açıdan penaltı diyen bir adam var mı; bilmiyorum. En son bir hareketi saçına geliyor ama. Oynaşıyorlar ama. Üstten geçiyor. Bu görüntüyle bir şey söylemeye imkan yok.

- 57. dakikada Dzeko Barış Alper ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Topu kapan Galatasaray hızlı çıkarken İrfan Can Kerem'i düşürdü. Sarı kart gördü. Doğru mu?

Doğru karar. Dzeko'nun istediği faul olmaz. İrfan Can'ın sarı kartı da doğru.

- 63. dakikada Torreira Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Doğru mu?

Ayağını kaldırıyor, sarı kart doğru karar.

- 72. dakikada King-Boey mücadelesinde ikisi de sarı kart gördü.

Son derece doğru. 10 numara. Birinden birine vermeseydi büyük hata yapardı. İkisine de çat çat tamam. Bitti.