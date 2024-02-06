Fred'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fatih Saboviç
Fred'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Fred için pozitif haberler geldi.

Doktorların özel uyguladığı tedavi sonrası MR sonucu iyi çıkan Fred, yarın düz koşulara başlayacak.

Ayın 19’unda bir kez daha MR’a girecek Fred’in sonuçları yine iyi çıkarsa takımla çalışmalara başlayacak ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak.

fred-fenerbahce-1692686002-114533.jpg

Fred’in çekilen ikinci MR’ında kasık kasındaki ödem tamamen iyileşti fakat aynı kas grubunun tendon yapışma yerindeki kas yırtığı hâla devam ediyor.

Oyuncunun tendonu ve kası beraber yırtılmıştı. Yaklaşık bir hafta daha durumu gözlemlenecek olan Fred, bugün düz koşu çalışmalarına başlayacak.

İlgili Haberler
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği futbolcu tecavüzcü çıktı. Nuri Alço gibi yapmış
Fernando Santos iddiası Beşiktaş'ı sarsacak. Yunanistan bunu konuşuyor
Trabzonspor yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı! Akşam şehre gelecek
Son Haberler
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor Dünya
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor
Kızıl Goncalar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı Gündem
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı
Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı Gündem
Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı
Park halindeki otomobilde yangın Yerel Haberler
Park halindeki otomobilde yangın
Kripto paralarda son gelişmeler neler? Ekonomi
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi Ekonomi
Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi