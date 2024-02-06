Fred'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Doktorların özel uyguladığı tedavi sonrası MR sonucu iyi çıkan Fred, yarın düz koşulara başlayacak.

Ayın 19’unda bir kez daha MR’a girecek Fred’in sonuçları yine iyi çıkarsa takımla çalışmalara başlayacak ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak.

Fred’in çekilen ikinci MR’ında kasık kasındaki ödem tamamen iyileşti fakat aynı kas grubunun tendon yapışma yerindeki kas yırtığı hâla devam ediyor.

Oyuncunun tendonu ve kası beraber yırtılmıştı. Yaklaşık bir hafta daha durumu gözlemlenecek olan Fred, bugün düz koşu çalışmalarına başlayacak.