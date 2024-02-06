Fernando Santos iddiası Beşiktaş'ı sarsacak. Yunanistan bunu konuşuyor

Beşiktaş'ın başına daha yeni getirilen ve 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Portekizli hoca komşuda bir numaralı gündem maddesi oldu.

Ta Nea Gazetesi'ndeki habere göre Yunanistan Futbol Federasyonu Milli Takım'ı çalıştıran Uruguaylı Gustavo Poyet ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Habere göre mart ayında Yunanistan'ın Gürcistan ile oynayacağı maçın ardından ayrılık kararı Poyet'e iletilecek.

Gazete Yunanistan federasyonunun takımın başına Fernando Santos'u getirmek istediğini de ileri sürdü.

Fernando Santos, 2010-2014 yılları arasında da Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Santos yönetimindeki Yunanistan Milli Takımı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Yapılacak teklife Santos'un nasıl cevap vereceği merak edilirken; kabul etmemesi halinde diğer adayın İspanyol teknik adam Manolo Jimenez olduğu da haberde yer aldı.