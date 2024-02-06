Son dakika... Beşiktaş Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gidecek

Aytunç Akın
Son dakika... Beşiktaş Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gidecek
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitme kararı aldı.

Aytunç Akın / ÖZEL HABER

Siyah-beyazlı ekipte sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ BÜYÜKEKŞİ İLE GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, pazartesi günü saat 12.00'de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gidecek.

Son zamanlarda yapılan hakem hatalarından dolayı Beşiktaş Kulübü böyle bir karar aldı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yaşanan hakem hataları ile ilgili açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

''Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı müsabakada, kazandığımız penaltı vuruşunun VAR’ın izleme tavsiyesinde bulunmasının ardından iptal edilmesi hakkında 29.01.2024 tarihinde Merkez Hakem Kurulu’na aşağıda bulunan başvurumuzla ilgili olarak tarafımıza henüz bir cevap verilmediğini kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına 28.01.2024 tarihinde Sivas’ta oynanan EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi tarafından futbolcumuz Salih Uçan’ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmiştir.

Karşılaşmanın VAR hakemleri yeniden izleme tavsiyesiyle hakemi monitöre çağırmış ve neticesinde iptal kararı çıkmıştır. VAR’ın oyunun içindeki tüm dinamiklere hakim olan hakemin takdir hakkını irdeleyerek kararın değiştirilmesi yönünde yaptığı tavsiyenin mahiyetini, VAR’ın bu konuya müdahil olmasının hangi yazılı maddeye bağlı olduğunu, yazılı bir maddeye bağlıysa gerekçesini tarafımıza bildirmenizi rica ediyoruz.

Aynı şekilde, belirttiğimiz hususa benzerliği üzerinden bir önceki haftaya dahil Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasında oyuncumuz Milot Rashica’nın yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi neden maçın hakemini uyarmamış, inceleme yapması konusunda hassasiyet göstermemiştir. Birbirine çok benzeyen iki olayda iki farklı yaklaşımın gösterilmesinin nedenlerini izah edecek açıklama yapmanızı talep etmekteyiz.

Futbolun adalet mekanizmasının önemli ayağı olan hakemin oyunun gerçek aktörü olup, hayati hatalar dışında VAR odasından destek almadan adil yönetim göstermesini, kulübümüz güzel oyuna katkı sağlayacak bir gereklilik olarak görmektedir. Üst üste iki haftada alınan kararlarda tekli yönetim esasının sınırlarının akıllarda soru işaretleri bırakması üzücüdür. Hakem-VAR standardının kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz. Bilgilendirme talebimize dönüşünüzü bekleriz.''

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