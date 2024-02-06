Al Hilal'den Salah için astronomik teklif

Liverpool'da Mohamed Salah ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Araplar, uzun süredir peşinde oldukları Salah’a kavuşmak üzere.

Premier Lig’de zirvede yer alan Liverpool, sezon sonunda Mısırlı yıldızını, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına 100 milyon euro karşılığında satabilir.

Salah’ın gidişi halinde ise Liverpool’un gözü Barcelona’nın Raphinha’sında. İngiliz basınına göre, Liverpool, geçen yaz Suudi Arabistan takımlarına satmayı reddettiği Mohamed Salah’ı bu yaz elden çıkarabilir. Kırmızılar, transfer için 100 milyon euro isteyen Al Hilal’in teklifini kabul etti.

SALAH YERİNE RAPHINHA

Salah’ın yerine ise Barcelona’dan Raphinha’yı almayı planlıyor.

Bütçe sorunu yaşayan Barcelona, Raphinha’nın satışına olumlu bakıyor.

Liverpool’un bu transferde en büyük engeli ise Tottenham. Raphinha için 70 milyon euro vermeye hazır olan Tottenham, Liverpool’un da devreye girmesiyle fiyat artırıp artırmayacağı merak ediliyor.