Elinde telefonla top oynayan Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık'tan açıklama. Yaşananları anlattı

Kaynak: AA
Elinde telefonla top oynayan Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık'tan açıklama. Yaşananları anlattı
Denizlispor-Etimesgut Belediyespor maçında elinde telefonla görüntülenen Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık, yaşananların perde arkasını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. hafta maçında Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan ve maçın ikinci yarısının bir süresinde elinde cep telefonuyla görüntülenen Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık, olayın nasıl yaşandığını anlattı.

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Telefonu sahada bulduğunu ve atak geldiği için bir süre elinde kaldığını anlatan Sağlık, "Olay ikinci yarının başında yaşandı. Telefonu sahada buldum, kenara vermek istedim. O sırada atak gelince telefon elimde kaldı. Ezilecekti, ben de aldım. O sırada da kenara bırakmaya fırsatım olmadı, atak yiyorduk. Sonra rakipten topu dışarıya atmasını rica ettim, sağ olsunlar attılar. Ardından da top toplayıcı çocuğa teslim ettim." ifadelerini kullandı.

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Daha sonra telefonun top toplayıcıya ait olduğunu öğrendiğini aktaran Emre, "Devre arasında düşürmüş herhalde. Herkesin başına gelebilecek bir şey." dedi.

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