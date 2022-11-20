Aleyna Tilki mini eteğini kapatmakta zorlandı.

Attığı her adımla olay yaratan Aleyna Tilki, bu kez de giydiği mini etekle dikkat çekti. Gece kulübünden çıkarken görüntülenen Tilki, giydiği mini eteği kontrol etmekte zorlandı. Ünlü şarkcıı ne kadar çekiştirse de frikik vermekten kurtulamadı.

Bütün dikkatleri üzerine topladı

Cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki önceki gece Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Üzerine giydiği mini eteğiyle etraftaki bütün gözleri üzerine toplayan genç şarkıcı, yürüdüğü esnada eteğinin kısa oluşundan kaynaklı frikik verdi. Daha sonra durumun farkına varan Aleyna Tilki, eliyle eteğini düzeltmeye kalksa da duruma engel olamadı.