Fulya Zenginer oğluna neden ‘Milan' ismini verdiklerini açıkladı

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Anneler Günü için verdiği röportajda hem anneliği hem de oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı.

Fulya Zenginer oğluna neden ‘Milan' ismini verdiklerini açıkladı

Oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan’ın ismine karar verişlerini ve anneliğe bakış açısını MAG Mayıs Anneler Günü’ne özel verdiği röportajında anlattı.

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Anneliği “Herkesin başka anlatacağı bir tecrübe bu; benim içinse hayatımın en eğlenceli, en dolu dolu dönüşümü diyebilirim” kelimeleri ile ifade eden Fulya Zenginer, çocuklarının ismine nasıl karar verdiklerini anlattı: "Küntay ve benim için özel bir şehir Milano. Oğlumuzun ismi de oradan geliyor. Bizim için ilklerin olduğu bir şehir ve Küntay da bana orada evlenme teklif etti, artı, anlamı da güzel olan bir isim."

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Annesi ile karakter olarak çok farklı olduklarını belirten Zenginer, "Çünkü yaşantımız bambaşka oldu. Bu da hayata bakışımız, onu algılayışımızı farklı kıldı. Annelik konusunda da farklı olduğumuzu düşünüyorum ben, ona göre rahat bir ebeveynim ya da öyle olmaya çalışıyorum. Milan’a daha çok alan tanıyorum ve bireyselliğini savaş vermeden kazansın istiyorum” diye konuştu.

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