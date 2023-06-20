Kendi markasını kurdu. Fulya Zenginer bakın ne satacak

Oyuncu Fulya Zenginer, ticarete atıldı. İlk olarak yenidoğan çantası tasarlayan oyuncu, anne-bebek ürünleri de satacak.

Kendi markasını kurdu. Fulya Zenginer bakın ne satacak

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Fulya Zenginer, kendi markasını çıkardı. Oyuncu, Agula adını verdiği firmasında anne-bebek ürünleri satacak. 2019 yılında Küntay Tarık Evren’le evlenen ve Milan adında oğlu bulunan Zenginer, ilk olarak yenidoğan çantalarını satışa sundu.

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Oyuncunun, çantalarının ise ilk günden tükenildiği öğrenildi. Zenginer’in bebek giyimi ve oyuncakları ise yakın zamanda satışa çıkacak. Oyuncu, geçtiğimiz senelerde de çocuk kitabını okurlarıyla buluşturmuştu.

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