Fulya Zenginer'den dolandırıcı isyanı. İfşa etti

Dolandırıcıların hedefinde olan oyuncu Fulya Zenginer "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek telefon dolandırıcılığı girişimini anlattı.

Fulya Zenginer'den dolandırıcı isyanı. İfşa etti

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Zenginer, başından geçen dolandırıcılık olayını şöyle anlattı: "Bir dolandırıcı hikayesi kulağınızda olsun; sizi arıyor 'Ben başkomiserim' diyor. En ufak bir kargocuda bile olabilecek bilgilerle sizi tufaya düşürmeye çalılıyor. Teleonunuzla dolandırıcılık yapıldığını iddia ediyor. Ölmüş ana babanızı bile kullanmaya çalışıyorlar. Reziller!"

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2019 yılında evlendiği Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evliliği olan 33 yaşındaki oyuncu, "Sabah sabah dolandırıcı şakası mı! Bir de 'Sen dolandırıcısın' deyince bağırıp, hakaret etti bize. İnanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" mesajı ile tepkisini dile getirdi.

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