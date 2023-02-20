20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Günboyu spor yazarı Zafer Arapkirli depremin gölgesindeki futbolu yazdı

Günboyu spor yazarı Zafer Arapkirli depremin gölgesindeki futbolu yazdı

Usta Gazeteci Günboyu'nun Spor Yazarı Zafer Arapkirli, Türkiye'yi vuran deprem felaketinin futbol üzerindeki etkisini ve bundan sonra bu sporun oynamasını istediği rolü yazdı...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:05
Takip Et

Futbol acılar birleştirir. Günboyu spor yazarı Zafer Arapkirli yazdı

Günboyu spor yazarı Zafer Arapkirli depremin gölgesindeki futbolu yazdı
+
Aa
-

Büyük Maraş – Hatay depreminde enkaz altında kalan Hatayspor’lu yıldız Christian Atsu’nun ve bir otelde topluca ölen genç voleybolcuların yakınlarının acısı yanında, spor camiasının üzüntüsü ve başta liglerden çekilen bölge takımlarının taraftarı sporseverlerin haftalarca belki de aylarca bu oyundan uzak kalmalarının hasreti, zerre kadar önem taşımıyor tabii.

Deprem, hayatın tüm rutinini, tüm akışını ve zevklerini durdurup unutturdu. Bugün, o bölgedeki insanlarımızın acılarına ortak olmanın, gözyaşlarını dindirmenin, hayatta kalanların dertlerine derman olmanın ve yardım eli uzatmanın, yaraları bir an önce sarmanın günü.

Nitekim bu çabaya, sadece bizim insanımız değil, Atsu’nun eski takımı Chelsea taraftarlarının hafta sonu yaptıkları saygı duruşu misali katkıları, Avrupa’nın ve dünyanın dört bir yanında futbolseverlerin dayanışma gösterileri, gerçekten yüreklere biraz olsun su serpen bir duruş.

Hafta sonunda Newcastle – Liverpool Premier League maçını izlerken bu duygular arasında, futbolun güzelliklerine, maçın heyecanına, Liverpool’ın rakip sahada 2-0’lık net bir skorlar kazandığı görkemli galibiyete odaklanamadım bile.

Yine, Avrupa’nın belli başlı liglerinde, özellikle de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere, Türk futbolcuların bizi temsil edip top koşturdukları ülkelerde benzer manzaralar vardı. Kimi zaman sahaya atılan çiçekler, oyuncaklar, kulüp taraftarlarının kendi aralarında “çam sakızı” misali oluşturdukları fonlar, hazırladıkları yardım kolileri, bu güzelim oyun, “Futbol üzerinden” gerçekleşen bu “Duygu Dayanışma Köprüsü”, küresel çapta insani hasletlerimizi yeniden hatırlattı bize.

Acılar, kişisel ve ailesel bazda, tabii ki asla dindirilemeyecek. Ulusal düzeyde de, biz bu topraklarda (aynı daha önce yaşadığımız benzer felaketler gibi) bunları unutamayacağız. Ama böyle günler, hem ulusal hem de küresel anlamda, toplumları biraraya getiren, daha da yakınlaştıran vesileler olmalı.

Belki de bundan sonra, yerkürenin tüm toplumları, dinleri, kültürleri, böyle vesilelerle sağlanan dostluk ve kardeşlik, dayanışma ruhunu daha da geliştirip, aralarındaki mesafeleri kısaltabilir ve sıfıra indirebilirler.

Dinlerin, kültürlerin, ulusal duyguların, birbirinin acısını ve kederini paylaşmanın önünde bir engel olmadığı daha “kardeşçe” bir dünyanın temelleri böyle vesilelerle daha fazla sağlamlaştırılabilir.

Eğer o temelleri böyle günlerde sağlamlaştırabilirsek, aynı “depreme dayanıklı yapılar” inşa etmek gibi, hiçbir nedenle yıkılmaşacak dostluk köprüleri inşa etmiş oluruz.

Depremde hayatını kaybeden tüm sporcuların anıları önünde saygı ile eğilerek...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
2
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
3
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
4
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.