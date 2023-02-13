Zafer Arapkirli kimleri müteahhitlerin suç ortağı ilan etti. Meclis'tekiler hop oturup hop kalkacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile birlikte tüm Türkiye'de yas ilan edildi ve herkes seferber olup gerek deprem alanlarında gerekse de bulundukları bölgede depremzedeler için tek bir yürek oldu.

Depremin ardından 8. gün. 10 ili yıkan depremde ölü sayısı 29 binin üzerinde... Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar yeterli olmayan insan gücü ve koordine edilmeden dağıtılan yardımlar sebebiyle isyanda.

58 ÖNERGE REDDEDİLDİ

Vatandaşlar, 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesinin AKP ve iktidar oylarıyla reddedilmesine tepkili.

Üstelik Marmara Depremi sırasında o zamanki hükümetin deprem toplama alanı yaptığı 496 yerin 419'u ranta açıldı ve AVM'ler yapıldı.

6 Şubatta ülkemizde yaşanan deprem felaketinde, depremin yaşandığı Hayat, Kahramanmaraş ve diğer şehirleriminiz alt üst olmasının en büyük nedenlerin birisi de ihmaller ve alınmayan önlemler.

"SUÇ ORTAĞI DEĞİLLER Mİ?"

Zafer Arapkirli depremle ilgili önergelere bunca yıl iktidar kanadından "ret" oyları gelmesine sert çıktı.

Duruma isyan eden Gazeteci Arapkirli'nin konuyla ilgili "Sadece müteahhitler mi? Yıllardır, TBMM'de, her "Deprem araştırılsın, nedenleri araştırılsın, depremi önlemek için önlemler gözden geçirilsin, tartışılsın" dendiğinde, ellerini kaldırıp "hayır" diyen iktidar(koalisyon) milletvekilleri ne olacak?

Suç ortağı değilller mi?" paylaşımı dikkat çekti.

Arapkirli'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor...

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