Zafer Arapkirli'den Turizm Bakanı'na zor soru. 'Tesislerini niye depremzedelere açmıyorsun'

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya üzerinden Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef aldı.Üniversite yurtlarının boşaltılmasını eleştiren Arapkirli, sözü Turizm Bakanı Ersoy'un turistik tesislerine getirdi. İşte Zafer Arapkirli'nin deprem üzerinden Ersoy'a verdi veriştirdi. İşte Zafer Arapkirli'nin paylaşımı:

"PARADAN VAZGEÇEMİYORLAR... Turizm Bakanı beyefendi, kendi tesisleri başta olmak üzere turistik tesisleri niye açmıyor depremzedelere? Açsana Antalya sahillerini, açsana Batı sahillerini. Açsana 7 yıldızlı otelleri. Üniversite yurtlarındaki çocukları niye yerinden ediyorsun?

NE OLMUŞTU

Depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin, odalarını boşaltmaları istendi. “Barınamıyoruz Hareketi”, bazı yurtlarda öğrencilerin dolaplarının kilidinin kırıldığını, eşyalarının çöp torbalarına konularak yurt koridorlarına yığıldığını; “Depremzedeleri de bizi de mağdur ediyorsunuz. Otellerinizi, saraylarınızı, boş evleri açın” mesajı ile açıkladı.