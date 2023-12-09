Abdullah Avcı onayı verdi. Trabzonspor rotayı Kazak golcüye kırdı

Trabzonspor'un, şartların uyması halinde kadrosuna katmayı düşündüğü Kazak oyuncu Maksim Samodorov'un, devre arasında nasıl bir tercih yapacağına dair, Trabzonspor önerisi sunuluyor.

Özellikle Rus kulüplerinin yakın takibinde olan, Kazakistan’ın Premiar Liga’da top koşturan Maksim Samodorov'un devre arasında nasıl bir tercih yapacağı merak edilirken, Kazak golcüye genelde takım arkadaşlarından Türkiye önerisi sunuluyor.

Karadeniz ekibinde, kulüp bulması halinde Umut Bozok ile yolların ayrılması düşünülürken, bordo-mavililer Umut’un boşluğunu Maksim Samodorov ile doldurması gündeme gelebilir.

Futbol kariyerini adı sanı duyulmamış bir kulüpte; Aktobe takımında sürdüren genç Kazak yıldız adayı, Trabzonsporlu scoutların izleyip beğendiği söylenen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin de ilk temasları kurduğu 21 yaşındaki golcüyü kadrosuna katabilme ihtimali var.

Son dönemlerde, Rus kulüplerinden teklifler alan 21 yaşındaki Kazakistan-Aktyubinsk doğumlu Samorodov’un, piyasa değerinin 800 bin Euro civarında olduğu ifade edilirken, Trabzonspor'un bu transfer hamlesinin gerçekleşmesi halinde, hem mevcut kadrosunu güçlendirmeyi, hem de geleceğe yönelik bir yatırım yapmak olarak görülüyor.

1.78 boyundaki sağ ayaklı, sol kanat hücum oyuncusu Maksim Samorodov'un; FK Aktobe'den en yakın takım arkadaşlarının kendisinin transfer tercihi olarak, Maksim’in oyuncu olarak gelişmesi için, Avrupa'ya gitmesi gerektiğinin, Rusya kulüplerinden gelen teklifleri dikkate almamasını tavsiye ettiklerini, Türkiye’de Trabzonspor’un iyi bir tercih olacağını söyledikleri öğrenildi.

Sağ kanat ve sol kanatta da oynayabilen 21 yaşındaki Samorodov, ligde çıktığı 30 maçta 7 gol atarken, 5 defa da asist yaptı. Kısaca Max diye çağrılan oyuncu, Kazakistan A Milli Takımı’nda 10 kez forma giyip, 2 kez de golle buluştu.

Genç oyuncu Max, ikinci bir başka kulübün formasını henüz giymedi.