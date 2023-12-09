Abdullah Avcı onayı verdi. Trabzonspor rotayı Kazak golcüye kırdı

Devre arasında hücüm hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor Rus ekiplerinin de peşinde olduğu Maksim Samodorov ile ilk teması kurdu.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Abdullah Avcı onayı verdi. Trabzonspor rotayı Kazak golcüye kırdı

Trabzonspor'un, şartların uyması halinde kadrosuna katmayı düşündüğü Kazak oyuncu Maksim Samodorov'un, devre arasında nasıl bir tercih yapacağına dair, Trabzonspor önerisi sunuluyor.

Özellikle Rus kulüplerinin yakın takibinde olan, Kazakistan’ın Premiar Liga’da top koşturan Maksim Samodorov'un devre arasında nasıl bir tercih yapacağı merak edilirken, Kazak golcüye genelde takım arkadaşlarından Türkiye önerisi sunuluyor.

Karadeniz ekibinde, kulüp bulması halinde Umut Bozok ile yolların ayrılması düşünülürken, bordo-mavililer Umut’un boşluğunu Maksim Samodorov ile doldurması gündeme gelebilir.

Futbol kariyerini adı sanı duyulmamış bir kulüpte; Aktobe takımında sürdüren genç Kazak yıldız adayı, Trabzonsporlu scoutların izleyip beğendiği söylenen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin de ilk temasları kurduğu 21 yaşındaki golcüyü kadrosuna katabilme ihtimali var.

Son dönemlerde, Rus kulüplerinden teklifler alan 21 yaşındaki Kazakistan-Aktyubinsk doğumlu Samorodov’un, piyasa değerinin 800 bin Euro civarında olduğu ifade edilirken, Trabzonspor'un bu transfer hamlesinin gerçekleşmesi halinde, hem mevcut kadrosunu güçlendirmeyi, hem de geleceğe yönelik bir yatırım yapmak olarak görülüyor.

1.78 boyundaki sağ ayaklı, sol kanat hücum oyuncusu Maksim Samorodov'un; FK Aktobe'den en yakın takım arkadaşlarının kendisinin transfer tercihi olarak, Maksim’in oyuncu olarak gelişmesi için, Avrupa'ya gitmesi gerektiğinin, Rusya kulüplerinden gelen teklifleri dikkate almamasını tavsiye ettiklerini, Türkiye’de Trabzonspor’un iyi bir tercih olacağını söyledikleri öğrenildi.

Sağ kanat ve sol kanatta da oynayabilen 21 yaşındaki Samorodov, ligde çıktığı 30 maçta 7 gol atarken, 5 defa da asist yaptı. Kısaca Max diye çağrılan oyuncu, Kazakistan A Milli Takımı’nda 10 kez forma giyip, 2 kez de golle buluştu.

Genç oyuncu Max, ikinci bir başka kulübün formasını henüz giymedi.

İlgili Haberler
Mustafa Denizli'den flaş iddia: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Hangisi kazanacak
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı
Beşiktaş'ta derbi öncesi son dakika. Çalımbay'dan flaş sözler
Milli yıldızımız Alperen, Jokic'e yine geçit vermedi. 4 maçta 3 galibiyet!
Milli yıldızımız Alperen, Jokic'e yine geçit vermedi. 4 maçta 3 galibiyet!
Futbol Federasyonu Başkanı görevinden alındı. Yerine kayyum atandı
Öne Çıkanlar
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Son Haberler
Ünlü Türk iş adamının gizli çocukları 100 milyon dolardan pay istedi Yaşam
Ünlü Türk iş adamının gizli çocukları 100 milyon dolardan pay istedi
Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. İsmail Kartal tek tek anlattı Spor
Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. İsmail Kartal tek tek anlattı
Kolin inşaatı sarsan ölüm. Yönetim kurulu üyesi vefat etti Gündem
Kolin inşaatı sarsan ölüm. Yönetim kurulu üyesi vefat etti
Gönül Dağı'nın eski oyuncusu geri dönüyor. Bakın kim geldi Magazin
Gönül Dağı'nın eski oyuncusu geri dönüyor. Bakın kim geldi
Kış geldi. Güç veren 7 besin ortaya çıktı Sağlık
Kış geldi. Güç veren 7 besin ortaya çıktı
Samandağ’da hortum seraları yıktı Gündem
Samandağ’da hortum seraları yıktı
Düşen savaş uçağından prens çıktı. Suudi prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud hayatını kaybetti Dünya
Düşen savaş uçağından prens çıktı. Suudi prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud hayatını kaybetti