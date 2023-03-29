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Haftasonu futbol ekranı. Maçlar bitmez bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Avrupa'dan maçların heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programları...

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:21
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Futbol heyecanı haftasonu Yeniçağ'da

Haftasonu futbol ekranı. Maçlar bitmez bitmez Yeniçağ'da yazacaklar
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CUMARTESİ:
Cumartesi günü tam 5 maç sizleri bekliyor olacak.
Premier Lig'de dev maç oynanacak. Manchester City, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Mücadeleyi Gürel Yurttaş yazacak.
Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.
Almanya'da derbi zamanı... Bayern Münih ile Dortmund, Bundesliga'da karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor ile Pendikspor mücadele edecek. 20.30'daki maçı Mirza Şeker yazacak.

2 NİSAN PAZAR:
Süper Lig'de dev derbi... Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçı Gürel Yurttaş ve Fatih Saboviç yazacak.
20.30'daki bir diğer karşılaşma, Çaykur Rizespor ile Bandırmaspor arasında olacak. Maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

3 NİSAN PAZARTESİ:
Alacağı 3 puan ile liderle arasındaki farkı kapatmak isteyen Eyüpspor, Erzurumspor'u konuk edecek. Saat 20.30'daki maçı Mirza Şeker değerlendirecek.

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