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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 26. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 05:00
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Süper Lig'de 26. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...
BUGÜN:
Süper Lig'de lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Sedat Kaya yazacak.
CUMARTESİ:
Adana Demirspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
Beşiktaş, İstanbulspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19'da başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.
PAZAR:
Başakşehir, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 16.00'da başlayacak. Mirza Şeker mücadeleyi yazacak.
Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

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