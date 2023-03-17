Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bugün başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

BUGÜN:

Süper Lig'de lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Sedat Kaya yazacak.

CUMARTESİ:

Adana Demirspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

Beşiktaş, İstanbulspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19'da başlayacak mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

PAZAR:

Başakşehir, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 16.00'da başlayacak. Mirza Şeker mücadeleyi yazacak.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

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