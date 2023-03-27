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Spor Toto 1. Lig ve Milli Takım'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Milli takımın maçının ve Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçların heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 22:16
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Spor Toto 1. Lig ve Milli Takım'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da

Spor Toto 1. Lig ve Milli Takım'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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SALI:
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, Boluspor deplasmanına çıkacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde Milliler, Hırvatistan ile karşılaşacak. 21.45'teki maçı Sedat Kaya ve Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:
Çaykur Rizespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın değerlendirmesini Turgay Beşyıldız yapacak.

PERŞEMBE:
Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında mücadele edecek. Saat 20.00'deki maçı Gürel Yurttaş yazacak.

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