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Hükümet tribünlerden neden korkuyor? Fas'ın AKP'sini iktidardan futbol seyircisi düşürmüştü

﻿Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya hükümetin tribünlerden neden korktuğunu açıkladı. Fas'ın AKP'sini iktidardan futbol seyircisi düşürmüştü. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:03
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Sedat Kaya hükümetin tribün korkusunun altındaki nedeni yazdı

Hükümet tribünlerden neden korkuyor? Fas'ın AKP'sini iktidardan futbol seyircisi düşürmüştü
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Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Fas’ta adı “Adalet ve Kalkınma Partisi” olan bir parti var. 
Arapça ismi; Ḥizb Al-ʿAdālah Wal-Tanmiyah.
Amplemi ışık saçan bir gaz lambası.
Ampül gibi.
Siyasal islamcı, müslüman kardeşlere yakın, milli muhafazarlığı savunan bir parti.
Arap Baharı rüzgarı estiğinde farklı, yenilikçi söylemleriyle halkın sempatisini kazandı.
2011 yılında genel seçimlerde 107 milletvekili  kazanarak birinci parti oldu ve hükümeti kurdu.
Fas'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının ilk yıllarında toplumda desteği fazlaydı.
Dolayısıyla, bir sonraki seçimde, 2016 yılında oylarını artırarak, mecliste 125 milletvekiline ulaştı ve daha güçlü biçimde iktidarda kalmayı başardı.
Ama kısa sürede adı büyük yolsuzluklara, hırsızlıklara karıştı.
Ülkenin doğal zenginliklerini yabancı şirketlere satmakla eleştirildi.
Yürüttüğü ekonomik politika  ülkedeki gelir adaletsizliğini büyüttü.
Yoksulluk, işsizlik arttı.
Gençler uyuşturucu baronlarının kurbanı oldu.
Buna rağmen ülkede yoğun bir muhalefet oluşmuyordu.
Ama bir gün bir futbol maçında tribünlerden inanılmaz sert bir tepki geldi.
Ülkenin köklü ve güçlü  kulüplerinden Ittihad Riadi Tanger taraftarları patladı.
Binlerce futbolsever tribünlerde hükümeti ağır şekilde eleştiren bir marş söylemeye başladı.
"Bizim taleplerimiz küçüktü, zamlarla yıktınız bizi. Yemin ederiz kocaman bir mafyasınız. Herkes hırsız oldu” 
Bu marş zamanla diğer statlarda yankılandı.
Hatta Fas Milli Takımı'nın maçlarında bile.
Farklı kulüplerin taraftarları da farklı marşlar ürettiler.
Fas'ta statlar artık hükümeti protesto etmenin güçlü alanları olmuştu.
Sonunda bu güçlü protesto Fas'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidardan düşürdü.
2021 seçimlerinde ağır yenilgi aldı ve sadece 8 milletvekil çıkararak iktidara veda etti.
Bugün ülkenin 8'nci partisi ve destekleyeni çok az.
×××
Türkiye'de iki gündür futbol sahaları hükümeti istifaya çağırıyor.
Önce Fenerbahçe, sonra Beşiktaş taraftarları "yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 yıl oldu istifa ulan" diye bağırıyor.
Türkiye'nin AKP'si bu durumdan çok rahatsız.
Küçük ortağı MHP, tribünlerin susturulmasını istedi.
Çünkü önlerinde bir Fas örneği var.
Genelde apolitik olduğu düşünülen futbol seyircisinin diline düştün mü, acı son kaçınılmaz oluyor.
Fas'ta olduğu gibi.

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